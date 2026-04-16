Realizaron un nuevo decomiso de productos vencidos en comercios de Cutral Co

Doce comercios fueron alcanzados por el procedimiento.

La subsecretaría de Comercio y Bromatología llevó adelante un nuevo operativo de control en distintos supermercados, mercados y comercios de la ciudad, que culminó con el decomiso de mercadería en infracción.

Según se informó oficialmente, doce comercios fueron alcanzados por el procedimiento. Durante las inspecciones, el personal detectó la presencia de productos vencidos, alimentos sin fecha de vencimiento visible y, en uno de los locales, una cantidad significativa de bebidas alcohólicas que eran comercializadas sin contar con la habilitación correspondiente.

Desde el área municipal indicaron que los productos incautados fueron trasladados a la planta de residuos, donde se procedió a la incineración de los alimentos, mientras que las bebidas alcohólicas fueron eliminadas mediante un sistema de disposición final controlada.

Asimismo, recordaron que los vecinos pueden realizar denuncias ante el área de Bromatología, de lunes a viernes en el horario de 8 a 13, en sus oficinas ubicadas sobre Ruta 22, o a través de la guardia telefónica habilitada: Guardia de Comercio y Bromatología: 299 553 2521