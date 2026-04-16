Investigan si las amenazas en escuelas responden a un desafío viral de TikTok

Las mismas frases, en los mismos lugares del baño, serían indicios de que se trata de un desafío viral

Así como ocurrió en la EPET 1 de Cutral Co y en una escuela secundaria de Piedra del Águila, hubo pintadas en numerosas instituciones educativas del país, principalmente Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

Todos los mensajes tienen denominadores en común, que estaban en paredes de los baños y que decían “mañana tiroteo”. Se sospecha que podría deberse a un reto que se lanzó en la red social TikTok y que se propagó rápidamente.

No obstante ello, la situación hizo visible una situación de desatención de casos de acoso, bullying y violencia en las instituciones.

En Cutral Co hubo clases en la EPET 1, con presencia policial pero pocos alumnos.