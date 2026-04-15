Mexicana recorrió las calles de Cutral Co desde Google Maps

Y visitó distintos puntos de la ciudad

La creadora de contenido mexicana “La Yade” recorrió las calles de Cutral Co y quedó sorprendida por los lugares que vió.

A pocos metros de la plaza San Martín se encontró con una verdulería y contó que es muy común en su ciudad ver la verdura en la vereda. Luego convirtió el valor de una bolsa de cebolla a pesos mexicanos y le pareció caro.

Cruzando al sur de la ciudad, se le complicó identificar los cortes de carne escritos en una pared. La gente en los comentarios le indicaron que Plaza Huincul y Cutral Co son dos ciudades distintas que se juntaron con el tiempo.

En su travesía le surgieron dudas en los horarios de los comercios, por que la calle Roca tenía las ondulaciones y donde se encontraba la estatua del Cristo.

Comparó el tamaño de los autos con la estatua para tomar dimensión de la escultura que se encuentra ubicada en la ciudad.

En su recorrido por la ruta 22, se impresionó con la réplica del avión Avro y le surgieron dudas con la “Última Cena”.