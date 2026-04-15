La escuela 45 de Cutral Co cumple 52 años

Inicialmente funcionó en el paraje Las Cortaderas.

Este 15 de abril se conmemora el 52º aniversario del inicio de actividades de la escuela Nº 45 en el barrio Aeroparque de Cutral Co, una institución que forma parte de la historia educativa de la localidad.

Según registros de la época, el establecimiento comenzó a funcionar en 1974 bajo la iniciativa de la señora de Usero, con una estructura importante para ese entonces: 14 secciones de grado, dos salas de nivel inicial y dos maestros especiales. En total, la matrícula alcanzaba los 448 alumnos, distribuidos en turnos mañana y tarde.

La escuela, sin embargo, no tuvo su origen en la ciudad. Inicialmente funcionó en el paraje Las Cortaderas, donde fue clausurada debido a la falta de inscripción. Posteriormente, fue reubicada en Cutral Co, donde logró consolidarse y dar respuesta a la creciente demanda educativa del sector.

En este nuevo aniversario, también se pone en valor la tarea desarrollada por la directora Carmen Eloísa Onrubia de Cantoni, quien estuvo al frente de la institución en su etapa en Las Cortaderas y cumplió un rol destacado en un contexto complejo.

A más de medio siglo de aquel inicio, la Escuela Nº 45 continúa siendo parte del desarrollo educativo y social de la comunidad, reflejando el crecimiento y la historia de la ciudad.