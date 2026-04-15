EPET N° 1: tras la amenaza, abren espacios de reflexión pero también habrá policías

A través del blog oficial indicaron que la denuncia se hizo en Policía y en fiscalía.

Después de la preocupación ante la aparición de una leyenda con amenazas que apareció escrita en los azulejos del baño de estudiantes, desde la EPET N° 1 se informó a las familias y estudiantes qué medidas se adoptaron.

El equipo de conducción, a través del blog oficial de la institución, especificó que en la jornada escolar del 15 de abril que se “llevará a cabo la primera actividad de una serie de espacios de reflexión acerca de la importancia de habitar una escuela segura”.

Además se garantizó la presencia policial durante toda la jornada escolar porque no se van a suspender las clases.

Tras una reunión con los padres que asistieron a la escuela, informaron en un comunicado oficial cuáles son las acciones realizadas hasta el momento: “se realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades policiales y judiciales”.

Se indicó que “en conversación con personal de la comisaría 14° y fiscalía, se acordó garantizar la presencia de personal policial durante toda la jornada”.

Al mismo tiempo, se comunicaron para trabajar en conjunto con “un equipo de Defensoría, tutores que se acercaron a la institución, la supervisora de Media, la coordinación de Nivel, integrantes de la comisión directiva del gremio ATEN, División de Investigaciones, representantes de la empresa de seguridad privada de la institución y el director del Distrito 2 (Sergio Iril)”.

En la misma comunicación se informó que se va a elaborar “una propuesta específica para trabajar con las familias, fortaleciendo los acuerdos de convivencia y los canales de comunicación”.

La actividad estará a cargo del equipo directivo, docentes del edificio central y taller; y el equipo de articulación y coordinación escolar, y “forma parte de las acciones que venimos desarrollando para garantizar el cuidado de todos y todas”, subrayó.

Todas estas medidas se adoptaron ante la aparición del cartel anónimo que apareció en uno de los sanitarios y que menciona la “amenaza para el día jueves”, según se confirmó.

La misma institución, a partir de la vía oficial, informó que era entendida la preocupación observada , pero, pidieron “mantener la calma, no replicar mensajes no oficiales y confiar en los canales institucionales de comunicación”.