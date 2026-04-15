El Registro Civil Móvil atenderá hoy en Cutral Co

En el barrio Zani en el horario de 9 a 14

El Registro Civil de Neuquén confirmó el itinerario del Registro Civil Móvil para la primera quincena de abril, en el marco de un operativo destinado a facilitar el acceso a trámites de documentación en distintos puntos del territorio provincial.

El recorrido indica que este miércoles 15 de abril en Cutral Co, donde el móvil se instalará en Río Barrancas 1871, barrio Zani.

La atención será de 9 a 14 horas en cada jornada, por orden de llegada y con un cupo máximo de 50 trámites diarios.

Según se informó, el dispositivo itinerante visitará Neuquén, Senillosa, Plottier, Cutral Co y Rincón de los Sauces, acercando servicios esenciales a la comunidad.