Avanza la extensión de la red de gas en barrio Pueblo Nuevo

La obra se desarrolla específicamente en las manzanas 1242 y 1243, donde se ejecuta una extensión de 1.015 metros lineales de cañería.

Cutral Co continúa avanzando en la infraestructura básica en distintos sectores de la ciudad. En esta oportunidad, se lleva adelante una obra de ampliación de la red de gas en el barrio Pueblo Nuevo, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de más familias.

Durante una recorrida por el lugar, el intendente Ramón Rioseco, acompañado por el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, y la presidenta barrial Erica Matus, supervisó el avance de los trabajos.

La obra se desarrolla específicamente en las manzanas 1242 y 1243, donde se ejecuta una extensión de 1.015 metros lineales de cañería. Esta intervención permitirá que nuevos hogares accedan a un servicio esencial, especialmente de cara a la temporada invernal.

En ese marco, Rioseco destacó la importancia de acompañar el crecimiento de los barrios con obras concretas. “Cada vez que venimos nos sorprendemos porque se sigue creciendo. Los vecinos hacen un gran esfuerzo por lograr su casa propia, y desde el municipio debemos acompañar con todos los servicios esenciales”, expresó.

Asimismo, el jefe comunal remarcó que se trata de una inversión significativa destinada a garantizar el acceso al gas antes de la llegada del frío, una necesidad clave en la región.

Por otra parte, también se puso en valor el rol de la planta potenciadora de gas, cuya ampliación no solo impacta en barrio Pueblo Nuevo, sino que fortalece la capacidad de distribución en toda la zona sur de la ciudad. Esto permitirá sostener el crecimiento urbano con mejores condiciones de infraestructura.

Finalmente, la presidenta barrial Erica Matus destacó el impacto positivo de la obra al señalar que “esto trae confort y seguridad a nuestros vecinos. Es el resultado de mucha gestión, compromiso y esfuerzo conjunto”.

Con este tipo de intervenciones, el municipio busca seguir ampliando el acceso a servicios básicos y acompañar el desarrollo de los distintos barrios de la ciudad.