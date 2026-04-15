Alianza de Cutral Co cumple 47 años

El club fue fundado en 1979

Uno de los equipos más ganadores de lifune fue fundado el 15 de abril de 1979, luego de la fusión de dos equipos de la ciudad.

Juventud Unida y Deportivo Cutral Co se juntaron para formar un solo equipo en la ciudad. De la unión de estos dos equipos llega el nombre Alianza.

Alianza tiene un total de 15 títulos al igual que Independiente de Neuquén. El primer trofeo para el Gallo llegó en el Oficial 1980, sólo un año después de su fundación.

El equipo de Cutral Co dominó Lifune ganando el Apertura 1980, Patit 1981, Oficial 1982, Clausura 1983, Oficial 1985, Oficial 1986. El resto de títulos llegaron con el Clausura 1993, Oficial 1994, Clausura 1998, Apertura 1999, Clausura 2000, Clausura 2011 y Oficial 2025.