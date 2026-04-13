Sismo en Añelo: ya son 12 los temblores vinculados al fracking en Neuquén

El detalle indica un evento en enero, seis en febrero, cuatro en marzo y uno en abril.

Un sismo de magnitud 3,1 en la escala Richter se registró el pasado sábado 11 de abril a las 17:20 en Añelo, con un epicentro ubicado a unos 7 kilómetros de profundidad. El movimiento fue percibido por vecinos de la localidad, considerada la capital de los no convencionales en la formación Vaca Muerta.

De acuerdo con el Observatorio de Sismicidad Inducida, el evento estaría asociado a las operaciones de fractura hidráulica (fracking) que desarrollan YPF y Chevron en el área Loma Campana durante los meses de marzo y abril.

Con este registro, ascienden a 12 los sismos vinculados a la actividad hidrocarburífera en la provincia en lo que va de 2026. El detalle indica un evento en enero, seis en febrero, cuatro en marzo y uno en abril.

Si bien la cifra es menor al total registrado en 2025 —cuando se contabilizaron 105 movimientos sísmicos asociados al fracking—, especialistas advierten que la frecuencia de estos episodios continúa siendo motivo de seguimiento.

Desde el Observatorio señalaron además que la falta de una red densa de sismógrafos en la región limita la precisión de los registros. Según sus datos, la profundidad promedio de estos sismos inducidos es de 6 kilómetros, mientras que las operaciones de fractura hidráulica se realizan a unos 3,3 kilómetros.