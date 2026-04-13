Se disputó la primera fecha del torneo de Predecima de Lifune en Cutral Co

El Club Rivadavia fue sede de la primera fecha del torneo de Lifune en la categoría Predecima con partidos muy interesantes de los mas chicos.
Los resultados de la jornada fueron los siguientes: Alianza venció 1 a 0 a Don Bosco con gol de Benicio Castillos. Argentinos Juniors goleó 7 a 0, Romeo Namuncura marcó 5 tantos, Eros Morbelli y Fausto Troncoso completaron la goleada.
En el tercer partido, Petrolero le ganó a Rivadavia 2 a 0 con goles de Lautaro Ramirez. En esta fecha, quedó libre la Academia de Zapala.