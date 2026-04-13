Profesionales de la salud advierten por la crítica situación de prestaciones de PAMI

COPAC emitió un duro comunicado en el que expone la “insostenible situación”

El Colegio de Profesionales del Arte de Curar de Cutral Co y Plaza Huincul emitió un duro comunicado en el que expone la “insostenible situación” que atraviesan las prestaciones médicas vinculadas al PAMI, afectando directamente a jubilados y pensionados de la comarca petrolera.

El documento, fechado el 13 de abril, señala que desde hace más de un año la obra social implementa un esquema de recortes y topes en la atención profesional, lo que —según advierten— limita el acceso a la salud de sus afiliados. A este escenario se suma una “desactualización arancelaria crítica”, ya que los valores de las prácticas médicas no se ajustan a la inflación desde hace más de tres años, deteriorando significativamente los honorarios profesionales.

Además, el Colegio denunció irregularidades en la cadena de pagos. Entre los principales puntos, se destacan demoras habituales de entre 60 y 90 días para el cobro de prestaciones, así como incumplimientos recientes. En particular, indicaron que los pagos correspondientes a noviembre de 2025 se realizaron fuera de término y que persisten atrasos en la actualidad.

En ese sentido, remarcaron que el pago correspondiente a enero de 2026 —que debía haberse acreditado el 20 de marzo— aún no fue abonado, acumulando un retraso de 25 días al momento de la emisión del comunicado.

Desde la entidad también expresaron su preocupación por la falta de respuesta institucional. Afirmaron que, pese a los reiterados intentos de diálogo con el nivel central en Buenos Aires, no obtuvieron soluciones concretas y que los canales de comunicación permanecen limitados o reducidos a respuestas automáticas.

“Es imposible sostener la calidad de las prestaciones bajo estas condiciones”, advirtieron, al tiempo que subrayaron que detrás de cada profesional existe una estructura que incluye personal, salarios, impuestos y costos operativos que deben afrontarse en tiempo y forma.

Finalmente, el Colegio deslindó responsabilidades y sostuvo que cualquier restricción o eventual suspensión de servicios médicos recae exclusivamente sobre la gestión de PAMI.