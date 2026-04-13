Plaza Huincul impulsa un curso de informática básica para adultos mayores

Comenzará el próximo 21 de abril y se dictará los días martes y jueves

Plaza Huincul, a través de la subsecretaría de Capacitación, anunció el inicio de un curso de informática desde cero destinado especialmente a adultos mayores de la comunidad. La propuesta busca acercar herramientas digitales básicas a un sector que, en muchos casos, no ha tenido acceso a este tipo de formación.

El curso comenzará el próximo 21 de abril y se dictará los días martes y jueves, en el horario de 10 a 12 horas. Según se informó, la capacitación estará enfocada en brindar conocimientos prácticos y accesibles para el uso cotidiano de la tecnología.