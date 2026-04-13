Plaza Huincul: habrá atención odontológica en el barrio Otaño

La atención se desarrolla en el horario de 8 a 20 horas.

El servicio de odontología continúa brindando atención en el centro de atención del barrio Otaño con un esquema organizado que busca garantizar el acceso de la comunidad a la salud bucal en distintos días de la semana.

Según se informó, la atención se desarrolla en el horario de 8 a 20 horas, permitiendo mayor flexibilidad para quienes necesiten asistir. El cronograma dispuesto para esta semana contempla la presencia de distintos profesionales: