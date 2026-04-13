Plaza Huincul: habrá atención odontológica en el barrio Otaño

El servicio de odontología continúa brindando atención en el centro de atención del barrio Otaño con un esquema organizado que busca garantizar el acceso de la comunidad a la salud bucal en distintos días de la semana.
Según se informó, la atención se desarrolla en el horario de 8 a 20 horas, permitiendo mayor flexibilidad para quienes necesiten asistir. El cronograma dispuesto para esta semana contempla la presencia de distintos profesionales:
- Martes 14 de abril: atenderá la odontóloga Constanza Quintana.
- Miércoles 15 de abril: será el turno de la odontóloga Eugenia Chandia, con especialidad en odontopediatría, orientada a la atención de niños y niñas.
- Jueves 16 de abril: estará a cargo el odontólogo Diego Soto.