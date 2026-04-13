Hace 100 años llegaba un pionero de Cutral Co: Juan Romero

Se asentó en lo que por ese entonces se conocía como barrio Peligroso hasta que falleció en Cutral Co, cuando tenía 100 años.

El crecimiento de Cutral Co como ciudad se hizo como consecuencia de las llegada de personas que desafiaron todo tipo de adversidades y resolvieron radicarse, formar su familia y continuar en la ciudad.

Este es el caso de don Juan Alsobando Romero. Esta es la reseña de una familia centenaria:

“La historia de vida es la de Don Juan Alsobando Romero, quien nació el 28 de mayo de 1906 en el denominado en aquel entonces paraje El Cholar, ubicado en la zona norte de la provincia del Neuquén”. “Fue hijo de doña Carlota Romero, que además de ama de casa oficiaba muchas veces de partera, y su padre-de apellido Pérez- falleció antes de su nacimiento”.

“Transcurrieron los años y su infancia y adolescencia fueron con las restricciones propias de un pueblito enclavado en una zona para aquella época realmente inhóspita. Para cumplir con la obligación de “enrolarse” viajó a la ciudad de General Roca, dejando a su madre en Zapala al cuidado de unos familiares de apellido Zalazar. Corría entonces el año 1924 y las condiciones económicas imponían la búsqueda de trabajo, por lo que decidió quedarse en esa zona y comenzó sus labores en la zona de chacras de Ingeniero Huergo hasta el año 1926″.

“Decidió entonces venir a radicarse a Cutral Co, ya que tenía la posibilidad de trabajar en el ferrocarril. Así lo hizo, albergándose en una precaria pieza de adobe que compartía con una persona de quien luego se hizo amigo y se dedicaron, además de su trabajo habitual, a mejorar las condiciones de vivienda, agregando una nueva habitación a la única existente”.

“Su amigo partió en busca de nuevos horizontes, y fue cuando decidió traer a su madre que aún permanencia en Zapala, donde eventualmente continuaba asistiendo a parturientas.

“Trabajó en el ferrocarril hasta el año 1931, ya que entonces tuvo la oportunidad de ingresar a YPF, empresa en la que desarrolló tareas hasta 1964”.

“El 15 de Junio de 1935 fue su casamiento con doña Rufina Aurora Villar, de cuya unión nacieron diez hijos, aunque actualmente están vivos: Dora Edith, Rolo, Tatino, Alcira y Emilce (vive en Mallorca – España)”.

“Es muy destacable comentar que este señor, don Jun Alsobando Romero, estuvo presente en la fundación del “Pueblo Nuevo” (el 22 de octubre de 1933, hoy ciudad de Cutral Co), manteniendo en el acto fundacional una extensa conversación con el entonces gobernador del territorio neuquino Don Carlos Hilario Rodríguez, comentando diversas situaciones y necesidades de aquella época”.

“Con el esfuerzo de su trabajo pudo construir dos piezas de ladrillo en lo que actualmente es la calle Alberdi 23, compartiendo allí la rutina familiar son su esposa e hijos”.

“Falleció el 7 de septiembre de 2006 a los 100 años de edad”.

“En la actualidad, en esa propiedad de Alberdi 23, viven Tatino y su hermana Dora Edith que tiene un hijo llamado Luis Gómez, a quien apodan “el Coreano”. Pero es muy digno de sintetizar la historia de una familia centenaria que, con sus logros y frustraciones, ha permanecido en este querido lugar que hoy llamamos “ciudad de Cutral Co”.

Escrito por Tatino Romero.