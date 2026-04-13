Explosión en NAO: comienza el juicio por la muerte de tres trabajadores

Desde este martes 14 y durante trece jornadas se desarrollará las audiencias.

Este martes, desde las 9 empezarán las audiencias en las que se juzgará la explosión en la destilería New American Oil -NAO- y donde murieron los trabajadores Víctor Herrera, Fernando Jara y Gonzalo Molina.

Este juicio lo llevará adelante un tribunal colegiado integrado por la jueza Vanessa Macedo Font, y los jueces Lisandro Borgonovo y Federico Sommer.

En la causa hay cinco imputados que llegan acusados por el delito de estrago doloso. Si bien había dos acusados más, uno de ellos fue sobreseído y el gerente general de NAO, Rodrigo Arias accedió a la suspensión de juicio a prueba o probation por el lapso de 1 año y seis meses.

Los imputados son Guido Torti; Silvio Saibene; Gimena Brillo; Natalia González y Alfredo Novaro. Los dos primeros tienen defensor particular, Juan Manuel Coto; mientras que el resto está asistido por el ministerio Público de la Defensa, a través de Diego Simonelli.

El fiscal jefe de Cutral Co, Gastón Liotard, y la fiscal del caso Ana Mathieu serán los encargados de presentar la acusación.

Además, las familias de Víctor Herrera y de Fernando Jara, son representadas por los abogados Gabriel Contreras, Laila Salazar y Lucas Dumigual, respectivamente.

El hecho ocurrió el 22 de septiembre de 2022, alrededor de las 04:10, en la planta ubicada en el Parque Industrial de Plaza Huincul.

Según la acusación, se produjo una emisión violenta de vapores inflamables desde el sector de procesos —en particular del Tanque 205— que, al entrar en contacto con una fuente de ignición, generó una deflagración y posterior explosión. Como consecuencia, murieron los trabajadores Herrera, Molina y Jara, quienes quedaron atrapados en una bola de fuego mientras intentaban dirigirse a la sala de bombas.

De acuerdo con la teoría del caso de la fiscalía, el siniestro fue consecuencia de “un sinnúmero de incumplimientos” en materia de seguridad, junto con fallas en equipos, ausencia de controles adecuados y deficiencias en la identificación de riesgos, en un contexto operativo que fue calificado como inseguro y previsible.

Las audiencias serán desde este martes 14 hasta el 17; luego se reanudarán desde el 22 al 24; habrá otro tramo desde el 27 al 30 y se estima que los alegatos serán el 4 y 5 de mayo.

De todos modos, es un cronograma tentativo, teniendo en cuenta la cantidad de testimonios que se deberán relevar. Serán al menos, 40 testigos que presentará la fiscalía, y se les debe sumar los de las querellas, las defensas particular y pública. Es probable que sumen 60.