Empieza la semana y este es el pronóstico para este lunes en Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- anuncia para el comienzo de la semana una jornada con algo de viento.
La temperatura máxima será de 24° Centígrados y la mínima se ubicará en los 14°, según lo indicado.
En cuanto al viento se presentará del sector sudeste durante el día a 19 kilómetros con ráfagas de 24 kilómetros. Para la noche rotará al sudoeste con una velocidad constante de 19 kilómetros y ráfagas que se elevarán a los 53.
El cielo estará parcialmente nublado en el día y hacia la noche se cubrirá.
Para el martes, se espera una temperatura mínima de 0° Centígrados y la máxima de 21° Centígrados.