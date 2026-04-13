Cutral Co: choque por alcance en inmediaciones del monumento al Avión

El conductor del vehículo menor habría circulado distraído, lo que provocó el choque por alcance.

Un siniestro vial se registró este lunes al mediodía en la ciudad de Cutral Co, sobre la avenida Sáenz Peña, a la altura del reconocido Monumento al Avión.

De acuerdo a la información recabada, el hecho ocurrió cuando una camioneta Toyota Hilux perteneciente a una empresa debió frenar su marcha, momento en el cual fue impactada desde atrás por un automóvil Fiat Palio de color rojo. El conductor del vehículo menor habría circulado distraído, lo que provocó el choque por alcance.

Como consecuencia del impacto, se registraron daños materiales en ambos rodados. Hasta el momento, no se reportaron personas con lesiones de gravedad.