Cutral Co celebra el Mes de la Danza con ensayos abiertos, seminarios y espectáculos

El cierre de las actividades tendrá lugar los días 28 y 29 de abril con el 4° Encuentro Provincial.

Durante abril, la ciudad de Cutral Co se convierte en escenario de una variada agenda cultural en el marco del Mes de la Danza, con propuestas abiertas a la comunidad que incluyen capacitaciones, presentaciones y actividades al aire libre.

El cronograma comenzará los días 15 y 22 de abril con ensayos abiertos al público del Ballet Folklórico Municipal, que se desarrollarán de 14:00 a 15:30 horas. La iniciativa busca acercar a vecinos y vecinas al proceso creativo de los artistas locales.

El 18 de abril se llevará a cabo uno de los eventos destacados del mes: un seminario de malambo a cargo de Máximo Ramírez. La capacitación se dividirá en dos niveles: inicial, a las 14:00, y medio/avanzado, a las 16:00. Las inscripciones se realizan vía correo electrónico.

Las actividades continuarán el 25 de abril con “Danza en la Calle”, una propuesta que trasladará el arte a espacios públicos, específicamente en la intersección de las calles Roca y Carlos H. Rodríguez, a partir de las 18:00 horas.

Al día siguiente, el 26 de abril, se desarrollará un seminario de danza clásica dictado por Alba Serra, orientado tanto a profesionales como a estudiantes de distintos niveles. La jornada incluirá clases diferenciadas según edad y experiencia, consolidando una oferta formativa integral.

El cierre de las actividades tendrá lugar los días 28 y 29 de abril con el 4° Encuentro Provincial en celebración del Día Internacional de la Danza, que se realizará desde las 19:00 horas en el Centro Cultural José Héctor Rioseco.