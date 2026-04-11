Plaza Huincul: piden precaución porque habrá corte de calles por una actividad

Será esta tarde desde las 16 hasta las 20.

Desde la municipalidad de Plaza Huincul, a través de las direcciones de Control Urbano y Tránsito, informa que, con motivo de la realización del evento “Integrando Familias” este sábado 11, desde las 16 hasta las 20 se interrumpirá el tránsito en algunas calles.

Será este sábado 11 de abril, en el horario de 16:00 a 20:00 horas se procederá al corte de calles, por desarrollarse la actividad sobre Avenida Keidel.

Calles afectadas serán:

Calle 9 de Julio, desde Las Heras hasta el puente de calle Santa Cruz

Avenida Keidel, desde Copahue hasta calle 9 de Julio

Calle Zapala, desde Las Heras hasta Avenida Keidel

Se solicita a la comunidad circular con precaución y respetar las indicaciones del personal dispuesto en el lugar.