Plaza Huincul: Habrá tránsito reducido por la obra de la planta de efluentes cloacales

Desde el municipio se informó que durante el fin de semana permanecerá reducido el tránsito sobre avenida Castagnous y su intersección con calle Carmelo Bellomo.
El motivo es el avance de la obra de conexión del Colector Norte hacia la planta de efluentes cloacales de Plaza Huincul y Cutral Co.
Se indicó que la medida responde a las maniobras que se realizan en el sector con maquinaria vial y trabajos de zanjeo para el tendido de la línea troncal de cloacas.
Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios y circular con precaución para evitar inconvenientes.
La comuna agradeció la comprensión de los vecinos y vecinas ante estas tareas que forman parte de obras fundamentales para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad.