Plaza Huincul: Habrá tránsito reducido por la obra de la planta de efluentes cloacales

Será a la altura de avenida Castagnous y Carmelo Bellomo.

Desde el municipio se informó que durante el fin de semana permanecerá reducido el tránsito sobre avenida Castagnous y su intersección con calle Carmelo Bellomo.

El motivo es el avance de la obra de conexión del Colector Norte hacia la planta de efluentes cloacales de Plaza Huincul y Cutral Co.

Se indicó que la medida responde a las maniobras que se realizan en el sector con maquinaria vial y trabajos de zanjeo para el tendido de la línea troncal de cloacas.

Se recomienda a la población tomar los recaudos necesarios y circular con precaución para evitar inconvenientes.

La comuna agradeció la comprensión de los vecinos y vecinas ante estas tareas que forman parte de obras fundamentales para el desarrollo de la infraestructura de la ciudad.