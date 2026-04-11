Plaza Huincul: en la experiencia Entre Vinos y Hongos se presentó la bodega local

La presentación de la experiencia gastronómica "Entre Vinos y Hongos" se hizo en Plaza Huincul.

La experiencia gastrónomica “Entre Viñas y Hongos” fue el espacio que permitió presentar a la comunidad la bodega Principios y Finales de Plaza Huincul.

El viernes por la tarde, en las instalaciones donde funciona la bodega huinculense, se llevó a cabo la propuesta que reunió además al proyecto Patagonia Norte Hongos, vinos Puerta Oeste de Senillosa, la cocina de shawarma y con una demostración gastrónomica que estuvo a cargo de la chef Mica Di Lena.

La bodega que pertenece a la familia de Alejandro Beckmann y Daniela Krumrick.

La anfitriona, Daniela, fue la encargada de leer el mensaje escrito por Alejandro: “Aquí el vino no se fabrica, se interpreta. Bienvenidos a Principios y Finales donde el fiel blend nace en la tierra y se custodia con el alma, uniendo la sabiduría del pasado con la precisión del futuro en cada sinfonía líquida. Un brote es el principio, una copa es el final. Y en el medio, nuestra danza entre la ciencia y el corazón. Gracias por acompañarnos a desentrañar la verdad de nuestro suelo”.

La propuesta fue organizada de manera conjunta entre el municipio de Plaza Huincul, la Secretaría de Producción e Industria de la provincia y el Centro PyME-ADENEU, con el objetivo de visibilizar proyectos productivos locales a través de una experiencia gastronómica.

El intendente Claudio Larraza participó de la apertura de la bodega Principios y Finales de la familia Beckmann junto al gabinete municipal de Plaza Huincul.

Pablo Vilurón, de la coordinación de la Región Comarca de la subsecretaría de Producción, destacó la tarea que llevaron adelante los propietarios de la bodega huinculense. “Vinimos a ver a Ale y a Daniela, nos contaron todo lo que hicieron acá y les agradecí por abri las puertas de su sueño”, explicó Vilurón.

Por su parte, Alejandro detalló de qué manera empezó el proyecto hace cuatro años atrás, que se inició con el cultivo de las vides hasta la elaboración del vino. Agradeció a todos quienes colaboraron desde el comienzo hasta la actualidad.

“Hoy comienzan a verse los primeros frutos que es el vino y que nace en el viñedo. Tengo una superficie plantada de 3/4 de hectáreas, las plantas están bastante juntas para lograr un volumen para poder manejar y vinificar anualmente”, explicó Beckmann. La característica es que el viñedo es multivarietal y el sello de la bodega es que será un vino que ha nacido de esas multivariedades de uvas.

También agradeció a su colaborador Martín que se encarga de realizar las tareas necesarias desde colocación de postes, poda, y todo lo relacionado al viñedo.

La actividad permitió el paseo por los viñedos y al interior de la bodega. El lugar está en avenida Castganous N° 620 de Plaza Huincul.