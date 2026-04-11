Neuquén: Volcó un camión cargado de pollos y la gente se los llevó

El incidente ocurrió en la zona de Parque Los Dinosaurios.

El vuelco de un camión que transportaba pollos se registró en la calle Pérez Novella de Neuquén, en inmediaciones del parque Los dinosaurios.

En principio, desde la Policía se confirmó que el incidente vial ocurrió alrededor de las 9:30 de este sábado, cerca de la rotonda que vincula con la calle Huilen.

Como consecuencia del vuelco, el camión quedó atravesado sobre la calzada. Esto implicó que el tránsito se viera demorado.

El vehículo transportaba pollos que se desparramaron producto del incidente, empezó a llegar gente a levantar la mercadería para llevársela. El propio dueño de la empresa no se opuso a que las personas tomaran los pollos antes de que se perdiera la cadena de frío.

El conductor del camión no resultó con heridas y el test de alcoholemia le dio negativo.