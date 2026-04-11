Habrá paro de planta en la destilería NAO de Plaza Huincul

Se informó a la comunidad que pueden escucharse ruidos.

La destilería NAO -New American Oil- informó que tiene un paro de planta programado que comenzará este sábado y concluirá el martes 14, a las 20 aproximadamente.

Se indicó que la actividad dispuesta de obedece a las tareas de mantenimiento general, inspección y optimización de sus instalaciones.

La fecha de finalización está estimada el 14 de abril, alrededor de las 20. Se informó que durante ese período, se incrementará la actividad operativa asociada a las maniobras de parada y puesta en marcha de unidades.

Los movimientos logísticos internos y generación de ruidos, que obedecen a estas maniobras.