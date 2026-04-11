Cutral Co: bomberos intervinieron ante una fuga de gas

Fue en una casa de Santa Cruz y Perito Moreno.

Esta mañana, una dotación de bomberos voluntarios de Cutral Co acudió ante el llamado desde una vivienda que daba cuenta de una fuga de gas.

Desde el cuartel de bomberos voluntarios se informó que la dotación de materiales peligrosos con tres voluntarios concurrió a Santa Cruz y Perito Moreno para intervenir.

Los uniformados que respondieron al pedido de auxilio verificaron la situación y que las personas que habitan la casa estuvieran en buen estado. Además, se dio aviso a la empresa encargada de este servicio.

Por esa razón se escuchó el ulular de la sirena en Cutral Co.