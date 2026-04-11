Cutral Co: avanza el tendido de redes de gas en cuatro barrios

Es para los barrios Monte Hermoso, Progreso, Colonia 2 de Abril y Villa El Puestero.

Los convenios para la ejecución de redes secundarias de gas fueron firmados este viernes. Las obras beneficiarán a los vecinos de los barrios Villa El Puestero, Colonia 2 de Abril, Progreso y Monte Hermoso.

Se ejecutarán un total de 13.200 metros de cañería, lo que permitirá brindar el servicio a más de 280 lotes.

Durante la firma del convenio, Rioseco destacó el avance de las obras en cada sector. “En Monte Hermoso y Colonia 2 de Abril estamos iniciando la tercera etapa, lo cual representa un compromiso asumido en campaña”.

Luego, en el caso de “Villa El Puestero es la segunda etapa, y en Progreso se intervendrán varias manzanas donde los vecinos continúan construyendo sus viviendas”.

Asimismo, remarcó que el objetivo central es garantizar servicios esenciales de calidad para toda la comunidad, y adelantó que, una vez finalizadas estas obras, se proyecta avanzar con redes cloacales.

Por su parte, Torrico explicó que estos trabajos forman parte de un plan integral de expansión de redes de gas en la ciudad.

En tanto, los referentes vecinales Gisela Aravena, Raúl Troncoso y Silvina Albarrán agradecieron al intendente. Y coincidieron en destacar que resta intervenir en pocas manzanas para alcanzar la cobertura total de gas en sus respectivos barrios.

En el acto, estuvieron presentes además del jefe comunal, el secretario de Obras Públicas, Henry Torrico, representantes de las empresas ejecutoras y autoridades barriales.