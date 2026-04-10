Llegó el viernes y esto dice el pronóstico para Cutral Co y Plaza Huincul

Desde la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas -AIC- se informó que este viernes el cielo se presentará mayormente despejado en el día y para la noche se despejará.
En esta jornada la temperatura máxima podrá llegar a los 25° Centígrados y la mínima de 13°.
El viento se presentará del sector este durante el día a 9 kilómetros con ráfagas de 13 kilómetros. Para la noche rotará al oeste a 15 kilómetros con ráfagas de igual intensidad.
Para el sábado, la mínima se espera una mínima de 14° Centígrados y la máxima de 26°.