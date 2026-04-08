Hicieron trompos en la laguna congelada de Batea Mahuida y los imputaron

Se trata de dos hombres que en julio de 2025 hicieron trompos con sus camionetas 4 X 4. El tercer participante ya fue llevado a la justicia.

Dos hombres que en julio de 2025 realizaron trompos con sus camionetas 4 x 4 en la laguna Corazón, en el área natural protegida Batea Mahuida fueron imputados por el hecho.

La justicia avanzó en la acusación por el delito de daños agravados a bienes de uso público. En marzo pasado se había concedido una suspensión de juicio a prueba a un primer conductor, a través de cuyo teléfono se identificó a los restantes acusados.

De acuerdo a lo informado, los tres fueron parte de un grupo de personas que, en una caravana de camionetas de alta gama, recorrieron la zona de Villa Pehuenia el fin de semana largo del 9 a l 13 de julio de 2025.

En ese escenario se identificó a tres de los vehículos que accedieron a la playa de la laguna y realizaron maniobras sobre el hielo.

El juez de garantías Maximiliano Bagnat avaló el pedido de la asistente letrada de la unidad fiscal de Delitos Ambientales, Julieta González, quien solicitó un plazo de investigación de un mes y adelantó que se trabajará para alcanzar una salida alternativa, como se hizo con el primer imputado.

“Si bien este hecho tuvo mucha repercusión social y pública por el valor que hoy la sociedad le otorga al ambiente, y aún más a un área protegida de la provincia, lo cierto es que dentro del Código Penal este tipo de delitos tienen una recepción tangencial y la pena en expectativa es escasa”, señaló la funcionaria.

La causa se inició a raíz de una denuncia efectuada por la subsecretaría de Gestión Ambiental del municipio de Villa Pehuenia. Fueron los mismos investigados quienes publicaron en sus redes sociales fotografías del grupo junto a las camionetas sobre la laguna Corazón, que se encontraba congelada.

Los imputados salieron de los caminos señalizados y permitidos para circular y realizaron trompos sobre el espejo de agua durante varios minutos, provocando daños a la vegetación al transitar sobre raíces expuestas de araucarias araucanas, que es la especie más protegida y por la que se creó el área natural.

En un informe de la subsecretaría de Recursos Naturales se detallaron las consecuencias del tránsito de camionetas, que provocó una alteración significativa del ecosistema de especies que habitan en el lugar, considerado frágil y con un rol ecológico clave.

El documento subrayó los daños físicos provocados a los ejemplares de araucarias, que se encuentra categorizada como especie en peligro y posee protección legal a través las leyes provinciales 1890 de Bosques y Tierras Forestales y 2780 de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos.