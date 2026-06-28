Goleada de Alianza para seguir en lo más alto del Torneo Oficial

El equipo de Cutral Co goleo a Pacífico como local en el Torneo Oficial

El equipo de Cutral Co tuvo una buena jornada frente al Decano y goleó 6 a 0 por la fecha 16 del torneo de Lifune. Alianza volvió a tomar ventaja sobre sus perseguidores.

Alianza dominó de principio a fin el encuentro, teniendo como protagonista a Alejandro Diaz en el primer tiempo con varias ocasiones de gol. La apertura del marcador ocurrió a los 11 minutos del primer tiempo, cuando Alan Gutierrez envió un centro para que Ale Diaz anotara de cabeza.

En el segundo gol, hubo cambio de roles y fue Ale Diaz quien asistió a Gutierrez para el 2 a 0 de Alianza a los 31 minutos del primer tiempo y Alianza se fue al descanso dominando la pelota y el resultado.

En el segundo tiempo, hubo lluvia de goles. Alianza continuó dominando el partido y amplió aún más el marcador. A los 4 minutos del complemento la combinación Agustín Ríos y Joaquín Rikemberg asistieron a Ale Diaz que puso el 3 a 0.

A los 14 minutos del segundo tiempo, Gutierrez asistió a Agustín Ríos y marcó un golazo para el 4 a 0 de Alianza y a los 16 Ale Diaz puso el 5 a 0 luego de un centro de Bautista Monteseirin.

El último gol lo marcó Jeremías Viedma, quien había debutado frente a Centenario las fechas anteriores. El centro llegó desde la izquierda por parte de Digorado y Viedma solo le dió un pase a la red.

Por parte de Alianza, hizo su debut Alexis Sanchez en el primer equipo y dejó buenas sensaciones entre los hinchas.