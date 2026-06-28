Cutral Co: Zoonosis realizará una nueva campaña gratuita de esterilización

Los turnos de manera presencial mañana lunes 29 a partir de las 8:30 horas

Zoonosis de la Municipalidad de Cutral Co llevará adelante una nueva campaña gratuita de esterilización destinada a perros y gatos, con el objetivo de fomentar la tenencia responsable de mascotas y contribuir al control de la población animal.

La jornada se desarrollará en las instalaciones del área de Zoonosis, ubicadas en Lago Auquinco 55, en el barrio Parque Este.

Los vecinos interesados deberán retirar los turnos de manera presencial mañana lunes 29 a partir de las 8:30 horas, los cuales serán asignados para las intervenciones programadas durante la semana.

Además de las esterilizaciones, el personal municipal ofrecerá la aplicación gratuita de vacunas antirrábicas y la entrega de dosis antiparasitarias, como parte de las acciones de prevención y promoción de la salud animal.