Ofrecen espacios de contención para la comunidad venezolana en Cutral Co

Pusieron a disposición espacios de escucha, contención y asistencia

La dirección de Turismo de la Municipalidad de Cutral Co difundió un comunicado de solidaridad dirigido a la comunidad venezolana residente en la comarca petrolera, luego del reciente terremoto ocurrido en Venezuela.

El equipo municipal manifestó su acompañamiento y apoyo a las familias afectadas por el sismo, remarcando la importancia de la contención y el acompañamiento en momentos difíciles.

En el mensaje oficial, desde el área de Turismo señalaron que “la distancia duele más en estos momentos”, por lo que pusieron a disposición espacios de escucha, contención y asistencia para quienes necesiten apoyo, información o simplemente un lugar de encuentro.

Asimismo, destacaron que muchas familias venezolanas forman parte activa de la comunidad cutralquense y reafirmaron el compromiso de acompañarlas ante esta situación.