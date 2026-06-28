La Junta Interna de Plaza Huincul abre la inscripción para el subsidio vacacional en efectivo

La Junta Interna de ATE Plaza Huincul informó que a partir del próximo martes 30 de junio comenzará la inscripción destinada a trabajadores y trabajadoras municipales que deseen percibir el Subsidio Vacacional en efectivo.
Según se comunicó oficialmente, el trámite podrá realizarse en la Oficina de Recolección ubicada en el Corralón Municipal, los días martes y jueves, en el horario de 10:00 a 14:00 horas.
Desde la organización señalaron además que el beneficio estará habilitado a partir del 1° de julio para todos aquellos empleados que opten por esta modalidad de cobro.
Se informó que la trabajadora Patricia Echeverría estará presente durante las jornadas de inscripción para acompañar el proceso y brindar asesoramiento e información a los trabajadores municipales que se acerquen.