Plaza Huincul inaugurará en abril el nuevo edificio de la escuela N° 22

En el marco de las actividades por el 60° aniversario de la ciudad.

El nuevo edificio de la escuela primaria N° 22, ubicado en el barrio Altos del Sur de Plaza Huincul, será inaugurado durante el mes de abril, en el marco de las actividades por el 60° aniversario de la ciudad. La obra se encuentra en su etapa final, con los últimos detalles previos a su puesta en funcionamiento.

El intendente Claudio Larraza recorrió las instalaciones junto a la ministra de Infraestructura de la provincia, Tanya Bertoldi, además de autoridades y docentes del establecimiento.

La construcción, iniciada en enero de 2025, abarca una superficie de 2.469 metros cuadrados cubiertos. El nuevo edificio contará con 14 aulas, espacios pedagógicos, biblioteca o sala de informática, salón de usos múltiples (SUM), áreas administrativas, sectores de servicios y espacios exteriores destinados a la recreación y actividades deportivas.

Además, el proyecto incluye equipamiento completo, patios y playones, forestación con sistema de riego por goteo y mobiliario urbano. La obra también forma parte de un proceso de crecimiento del barrio Altos del Sur, donde se ejecutan mejoras en infraestructura urbana para optimizar el tránsito y el acceso al transporte público.

Desde el Ejecutivo municipal destacaron que se trata de una institución con más de 130 años de historia, que funciona en Plaza Huincul desde 1920 y que ha formado a generaciones de vecinos de la localidad.

Actualmente, la escuela cuenta con una matrícula superior a los 500 estudiantes. Su antiguo edificio fue declarado Patrimonio Histórico Cultural en 1996, reafirmando su valor dentro de la comunidad educativa local.