Neuquén incorpora armas Taser y Byrna para modernizar la seguridad pública

Se adquirieron 100 dispositivos Taser con accesorios, cartuchos y 200 cámaras, por más de 3.221 millones de pesos

El gobierno de la provincia de Neuquén presentó un nuevo sistema de equipamiento policial basado en tecnología de baja letalidad, con una inversión superior a los 5.500 millones de pesos. La medida busca fortalecer la capacidad de respuesta de la fuerza en situaciones críticas y avanzar en un modelo de seguridad más moderno.

El anuncio fue encabezado por el gobernador Rolando Figueroa junto al ministro de Seguridad Matías Nicolini, durante un acto realizado en Casa de Gobierno, donde además se llevó a cabo una demostración técnica del funcionamiento de los dispositivos.

La inversión se distribuyó en la compra de armas Taser y Byrna, además de cámaras corporales (bodycam). En detalle, se adquirieron 100 dispositivos Taser con accesorios, cartuchos y 200 cámaras, por más de 3.221 millones de pesos. A su vez, se incorporaron 100 armas largas Byrna y 1.000 cortas, con municiones y equipamiento, por más de 2.359 millones.

Según se informó, Neuquén se convierte en la primera provincia del país en implementar las Taser 10 de última generación, posicionándose también entre las primeras de la región en integrar este tipo de tecnología junto a sistemas de registro audiovisual en tiempo real.

Los dispositivos de baja letalidad permiten neutralizar amenazas sin recurrir a armas de fuego, reduciendo riesgos tanto para la ciudadanía como para el personal policial. Las Taser, por ejemplo, tienen un alcance de hasta 14 metros y generan una inmovilización momentánea.

Durante su intervención, Figueroa destacó el avance en materia de seguridad y el trabajo conjunto entre los poderes del Estado para impulsar reformas legales y fortalecer la lucha contra el delito. También valoró el rol de la policía provincial y reafirmó el compromiso de continuar incorporando herramientas para mejorar la prevención.

Por su parte, Nicolini remarcó que el objetivo es construir una fuerza “más profesional, moderna y responsable”, y aseguró que la implementación estará acompañada por capacitación específica para el personal, además de estrictos protocolos de uso.

El sistema cuenta con respaldo normativo basado en estándares internacionales de la Organización de las Naciones Unidas y en la legislación nacional vigente. En el ámbito provincial, se aplicará el protocolo DEIM, que regula el uso progresivo de la fuerza y establece criterios claros para la utilización de estos dispositivos.

Además, el equipamiento estará integrado a un esquema tecnológico que incluye monitoreo permanente, uso obligatorio de cámaras corporales, registro de intervenciones y control técnico, en línea con modelos aplicados en ciudades como Nueva York y Londres.