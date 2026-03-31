Huincul: invitan a participar del desfile aniversario de la ciudad

Los que quieran participar pueden escribir al 2994660262 o personalmente en Avenida Del Libertador 514 en barrio Central

El tradicional desfile cívico militar se realizará el 24 de abril a las 10.30 de la mañana y contará con la presencia de la comunidad en su conjunto.

La Municipalidad de Plaza Huincul invita a instituciones, clubes y agrupaciones locales a participar del desfile cívico-militar que se realizará en el marco del acto protocolar con motivo del 60° Aniversario de la Institucionalización de la ciudad.

Las instituciones, clubes y/o agrupaciones interesadas en participar deberán inscribirse comunicándose al teléfono 2994660262 o acercándose a las oficinas de la Subsecretaría de Prensa, Ceremonial y Protocolo, ubicadas en Av. del Libertador 514, barrio Central.