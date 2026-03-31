Huincul: denuncian a vecino del barrio Otaño por abuso de un adolescente

La víctima se presentó en fiscalía a mediados de este mes para contar lo que había sufrido

El joven se presentó en la Fiscalía y radicó la denuncia, luego de un largo proceso emocional y familiar, ya que el agresor era una persona allegada a su entorno, de mucha confianza.

El caso ingresó a la Justicia el pasado 13 de marzo pero todavía no se han formulado cargos, ya que deben cumplirse con las instancias de investigación. El victimario tendría 75 años de edad.

Según la denuncia, los hechos ocurrieron durante dos años, cuando la víctima era adolescente. Los casos de abuso sexual mayoritariamente son en niños, pero ello no quiere decir que no ocurra en otras edades, en la adolescencia o adultez.

La guía publicada por Unicef para prevenir los abusos sexuales en niños, niñas y adolescentes explica que los menores de edad “siempre son vulnerables frente a los adultos porque están en desarrollo, son dependientes y establecen vínculos signados por la asimetría mental y física. Los niños y las niñas carecen de recursos suficientes para autoprotegerse frente al agresor, y en la adolescencia la inexperiencia e inmadurez son factores decisivos”.

En los últimos días se hicieron públicas denuncias de abuso en adolescentes varones en un club de fútbol. En este caso se habría dado en un contexto de cercanía vecinal, pero el abuso de adolescentes es una realidad que muchas veces queda oculta y que merece ser investigada.