El femenino de la Peña Boquense clasificó a la final del torneo interprovincial de fútbol

Luego de ganar sus cuatro partidos de zona de grupos

Las chicas que representan a la peña de Cutral Co y Plaza Huincul lograron el pase a la final de la competencia que se juega en cancha de Centenario.

El camino del equipo fue el siguiente: en el primer partido ganaron por penales 3 a 2 a Center Fem. En el segundo encuentro, fue victoria por 3 a 0 frente a Fem Club.

En el tercer encuentro las chicas de la peña le ganaron a Fuerza Neuquina por 4 a 0 y en cuarto partido fue el mismo resultado frente a Q Locura. 

La finales se juega en la cancha de Centenario el próximo 18 de abril