Despidieron a una enfermera del hospital de Cutral Co y Huincul por presentar certificados truchos

Se resolvió la exoneración y el decreto fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa el pasado 18 de marzo.

Una enfermera del hospital de Complejidad Media de Cutral Co y Plaza Huincul fue despedida por presentar certificados médicos apócrifos para justificar sus inasistencias. En total, faltó a su trabajo 22 días entre 2023 y 2024. Además, se la investigó por la sustracción de tres sellos médicos. La trabajadora era de planta permanente.

El decreto de exoneración (que es el despido de la administración pública provincial ) fue firmado el pasado 18 de marzo por el gobernador Rolando Figueroa y se emitió luego del sumario administrativo que se inició el 15 de marzo de 2024.

Esto significa que la agente no puede volver a ingresar al sistema provincial.

La investigación administrativa -que es distinta a la penal- se inició por la sustracción de sellos médicos (de tres profesionales) y su uso para la confección de certificados médicos apócrifos.

¿Cómo empezó la investigación

El proceso de investigación administrativo comenzó cuando hace dos años atrás, el 31 de enero de 2024, el director del hospital, Gastón Zúñiga recibió un correo electrónico desde el municipio de Plaza Huincul.

En el correo se le solicitaba que manifestara si era auténtico el pedido que había recibido el municipio para la entrega de ayuda económica o la compra social de productos médicos por un monto total de $405.250, según figura en los considerandos del decreto de exoneración.

La prescripción médica estaba firmada por una médica del hospital local y tenía fecha el 8 de enero de 2024.

La investigación sumaria administrativa estableció que hubo seis certificados con la firma y sello de una médica y de un médico.

Como ambos profesionales desconocieron haberlos realizado presentaron las denuncias penales por la sustracción de los sellos. En el caso de la médica declaró que nunca tuvo contacto con el paciente al que se le iba a destinar la ayuda económica y que su especialidad es la ginecología.

Mientras que médico declaró y aportó pruebas que el día que figuraba en el certificado trabajó en el hospital Castro Rendón de Neuquén, por lo que nunca pudo haberlo confeccionado acá.

Finalmente, una tercera médica que figuraba en los certificados también declaró que no había redactado ninguno de los seis certificados presentados por la enfermera, en 2024.

En todos los casos, los profesionales médicos radicaron las denuncias penales correspondientes por la sustracción de sellos.

Analizada toda esta documentación, se concluyó que estuvo acreditada la responsabilidad administrativa de la enfermera en cuestión por “incumplimiento de sus deberes”, según se definió. Se describió que cargó en la plataforma laboral, los certificados apócrifos en seis oportunidades para justificar sus inasistencias. En total, fueron 22 los días que faltó en 2023 y en 2024.

Una vez que las autoridades encargadas de realizar el sumario evaluaron la situación se resolvió que la enfermera fue sancionada con la exoneración (que es el despido) de la administración pública provincial desde este 18 de marzo.

El decreto que avaló el despido fue firmado por el gobernador Rolando Figueroa y por el ministro de Salud, Martín Regueiro.