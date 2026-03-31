Cutral Co: el diputado Sepúlveda visitó la obra de ampliación del IFD 14

El IFD forma docentes de nivel medio que luego trabajan en toda la provincia

La construcción se realiza con fondos del gobierno provincial y la ejecución del municipio local. Responde a la necesidad de formar docentes de nivel medio.

El diputado que representa a Cutral Co, Juan Sepúlveda (MPN) recorrió las instalaciones junto a Alejandra Ramirez, directora de la institución y Soledad Dumigual, vicedirectora.

La obra avanza, se trata de la segunda etapa de ampliación y remodelación del IFD N°14 de Cutral Co, que sumará 650 m² con una inversión de 1.300 millones de pesos del gobierno provincial, es decir que duplicará el espacio disponible.

La institución cuenta con 500 alumnos y ofrece diversos profesorados de nivel secundario. Sepúlveda destacó la importancia de la educación como herramienta de transformación social y “el compromiso de seguir acompañándola, porque es la base para transformar la realidad de nuestra sociedad”.