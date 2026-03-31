Cutral Co: el diputado Sepúlveda visitó la obra de ampliación del IFD 14

La construcción se realiza con fondos del gobierno provincial y la ejecución del municipio local. Responde a la necesidad de formar docentes de nivel medio.
El diputado que representa a Cutral Co, Juan Sepúlveda (MPN) recorrió las instalaciones junto a Alejandra Ramirez, directora de la institución y Soledad Dumigual, vicedirectora.
La obra avanza, se trata de la segunda etapa de ampliación y remodelación del IFD N°14 de Cutral Co, que sumará 650 m² con una inversión de 1.300 millones de pesos del gobierno provincial, es decir que duplicará el espacio disponible.
La institución cuenta con 500 alumnos y ofrece diversos profesorados de nivel secundario. Sepúlveda destacó la importancia de la educación como herramienta de transformación social y “el compromiso de seguir acompañándola, porque es la base para transformar la realidad de nuestra sociedad”.