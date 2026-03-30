Se detiene la obra de red cloacal en barrio Norte tras la rotura de un caño de gas

La Municipalidad de Plaza Huincul informó que este lunes se registró la rotura de un caño de gas en el sector donde se ejecuta la obra de ampliación de la red cloacal en barrio Norte, lo que provocará la interrupción del servicio de gas natural durante la tarde en la zona norte de la ciudad.
De acuerdo a lo comunicado oficialmente, el inconveniente se originó debido a que el conducto dañado no se encontraba registrado en los planos utilizados para llevar adelante los trabajos. Dicha documentación había sido cedida por la empresa Camuzzi Gas del Sur.
Ante esta situación, desde el municipio indicaron que las tareas de ampliación de la red cloacal quedarán suspendidas de manera preventiva hasta tanto se actualicen los planos correspondientes a la red de gas natural en ese sector.