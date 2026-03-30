Se concretó el primer vuelo directo de la ruta Neuquén a Santiago de Chile

La nueva ruta corresponde a la línea aérea LATAM y empezó a operar el 29 de este mes.

Desde este domingo 29 de marzo empezó la ruta aérea que conecta la capital de la provincia, Neuquén, con Santiago de Chile. Se trata de la línea aérea LATAM que dispuso los vuelos directos entre ambos puntos, con cuatro frecuencias semanales.

Además, Neuquén estará conectada con más de 30 destinos internacionales a través del hub de Santiago.

Desde el gobierno provincial se informó que Neuquén sumó este domingo un nuevo hito en materia de conectividad aérea internacional con la llegada del primer vuelo directo de LATAM Airlines desde Santiago de Chile.

La incorporación de esta conexión forma parte de una estrategia integral de promoción internacional impulsada por el ministerio de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, orientada a incrementar el flujo de visitantes, fortalecer el posicionamiento del destino Neuquén y potenciar toda la cadena de valor del turismo.

La ruta será operada con aeronaves Airbus A320, con capacidad para 174 pasajeros, y permitirá unir de manera directa a la Patagonia argentina con el principal hub regional de LATAM.

Además de representar una mejora significativa en los tiempos de viaje, la nueva conexión potenciará el turismo, el intercambio comercial, la integración binacional y las oportunidades de desarrollo económico para la provincia.

Desde el gobierno provincial destacaron que esta nueva operación aérea consolida el posicionamiento de Neuquén como una puerta de entrada internacional a la Patagonia y una provincia estratégica por su cercanía y vinculación histórica con Chile.

La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, destacó que “este vuelo representa mucho más que una nueva conexión aérea. Es una herramienta concreta para abrir Neuquén al mundo, potenciar nuestros destinos turísticos y seguir generando oportunidades para toda la provincia”.

“Venimos trabajando en una estrategia sostenida de promoción internacional, fortaleciendo la conectividad y articulando con el sector privado para que cada vez más turistas elijan Neuquén. Este nuevo vuelo con Santiago nos permite integrarnos mejor con Chile, pero también con una red global de destinos”, agregó.

Los vuelos operarán los martes, jueves, viernes y domingos, permitiendo una mayor flexibilidad para quienes viajen tanto por turismo como por trabajo o negocios.

La nueva conexión también beneficiará a operadores turísticos, agencias de viaje, prestadores de servicios y sectores vinculados al comercio y la actividad económica, al facilitar el ingreso de visitantes internacionales y ampliar las posibilidades de movilidad para residentes neuquinos.