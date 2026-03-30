Plaza Huincul: invitan a capacitación sobre producción de verduras en microtúnel

La capacitación estará a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Sánchez, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)

La subsecretaría de Producción y Agricultura Familiar de Plaza Huincul anunció la realización de una capacitación abierta al público sobre producción de verduras de hoja en microtúnel, una técnica que permite optimizar el cultivo y mejorar el rendimiento en espacios reducidos.

La actividad se llevará a cabo el próximo martes 31 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, en las instalaciones del Centro de Veteranos de Guerra, ubicado sobre la Ruta 17.

La capacitación estará a cargo del ingeniero agrónomo Jorge Sánchez, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), quien brindará herramientas teóricas y prácticas para la implementación de este sistema productivo, orientado tanto a emprendedores como a vecinos interesados en la producción familiar de alimentos.