Plaza Huincul: discusión entre dos hombres terminó con uno de ellos herido en la cabeza

Fue esta mañana en la baldosera municipal de Plaza Huincul.

Un hombre debió ser atendido en el hospital después de una pelea que se registró esta mañana, en la baldosera municipal de Plaza Huincul.

El hecho ocurrió antes de las 8 de este lunes, entre dos hombres que se desempeñan como beneficiarios de decretos en la baldosera municipal de Plaza Huincul, de acuerdo a lo que se informó de manera oficial.

El conflicto de índole personal -no está relacionado con la actividad laboral- empezó con una discusión verbal hasta que luego se pasó a la agresión física. Ambos son mayores de edad y como consecuencia de la peleo a golpes uno de ellos recibió un corte en la cabeza.

Desde la Policía se confirmó que el herido fue trasladado hasta el hospital de Complejidad Media, donde fue asistido y se corroboró que hubo lesiones leves.

Los uniformados intervinieron en el lugar y en busca de un elemento cortopunzante que no fue hallado porque la víctima dijo que había sido apuñalado. Sin embargo, eso no se comprobó sino que las lesiones fueron como consecuencia de la caída.

Desde el municipio se dispuso la suspensión de la actividad para el resto del personal de la baldosera. Al mismo tiempo, se trabaja en las sanciones administrativas que corresponderán a las personas involucradas en la situación.