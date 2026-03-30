Plaza Huincul avanza con múltiples frentes de obra en distintos barrios

Entre los trabajos en marcha se destaca la parquización y remodelación de la Plaza del Sol, ubicada en el barrio Altos del Sur.

Plaza Huincul informó que continúan en ejecución diversas obras de infraestructura urbana en distintos sectores de la ciudad, en el marco de un plan integral de urbanización y mejoramiento del espacio público.

Entre los trabajos en marcha se destaca la parquización y remodelación de la Plaza del Sol, ubicada en el barrio Altos del Sur, una intervención orientada a la puesta en valor de espacios verdes y recreativos para la comunidad.

En paralelo, en el barrio Central se lleva adelante la construcción de veredas, sendas peatonales y una playa de estacionamiento a 45 grados sobre calle Azucena Maizani, con el objetivo de mejorar la circulación y el ordenamiento vehicular.

Por otra parte, en el barrio Norte se ejecuta la ampliación de la red cloacal, que incluye un cruce subterráneo a la altura de la Ruta Provincial N° 17, una obra considerada clave para acompañar el crecimiento urbano del sector.

Asimismo, se realizan tareas de reparación de sendas peatonales en la pasarela que conecta los barrios 25 de Mayo y Universitario, facilitando la transitabilidad y seguridad de los vecinos que utilizan este paso a diario.

También se avanza con la construcción de caminos y sendas peatonales en el Parque de Veteranos de Malvinas, en barrio Soufal, consolidando este espacio como un punto de encuentro y recreación.

En cuanto a las tareas complementarias, desde el municipio indicaron que continúa el plan de limpieza manual de microbasurales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar las condiciones ambientales y la calidad de vida de los habitantes.