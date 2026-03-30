I.D.Z de Zapala se corona en la primera fecha de Newcom femenino en Cutral Co

Con 14 equipos inscriptos

Cutral Co fue sede de la primera fecha del torneo de Newcom femenino para la categoría de mayores de 50 años. El evento contó con la participación de 14 equipos que llegaron desde distintos puntos de la provincia.

La actividad en la cancha comenzó a las 8:30 y se mantuvo hasta las 19:30. En la instancia de semifinales, los cruces enfrentaron a I.D.Z de Zapala contra La Vecindad de Picún Leufú, y a Zapala Newcom frente al Club Deportivo Cutral Co.

En el partido definitorio, I.D.Z se consagró campeón tras vencer a Newcom Zapala. De acuerdo con los resultados finales, las posiciones quedaron integradas de la siguiente manera:

Campeón: I.D.Z (Zapala).

I.D.Z (Zapala). Subcampeón: Newcom Zapala.

Newcom Zapala. Tercer puesto: La Vecindad (Picún Leufú).

La Vecindad (Picún Leufú). Cuarto puesto: Club Municipales de Cutral Co.

El desarrollo de la competencia se caracterizó por el juego, la defensa y el ataque de los equipos, factores que contribuyen al crecimiento de esta disciplina en la región.