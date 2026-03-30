El Gobierno provincial y ATE acordaron levantar las medidas de fuerza en Educación

Lo que posibilitará la reanudación de las actividades en los establecimientos educativos, especialmente en los turnos tarde y vespertino.

El Gobierno provincial mantuvo una reunión con representantes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en el marco del conflicto que afectaba al Consejo Provincial de Educación (CPE), logrando avanzar en un acuerdo que permitió desactivar las medidas de fuerza impulsadas por el gremio.

El encuentro tuvo como eje central abordar los reclamos planteados por los trabajadores y generar una instancia de diálogo que permitiera encauzar la situación. Como resultado, ATE resolvió levantar las medidas de protesta, lo que posibilitará la reanudación de las actividades en los establecimientos educativos, especialmente en los turnos tarde y vespertino.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar el tratamiento de diversos temas, por lo que se acordó la realización de encuentros específicos para analizar cuestiones técnicas y administrativas, revisar los mecanismos de gestión y evaluar la situación edilicia de algunas instituciones educativas.

En representación del Ejecutivo provincial participaron el ministro de Gobierno, Mujeres y Derechos Humanos, a cargo del Ministerio de Educación, Jorge Tobares; la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano; y el subsecretario de Recursos Humanos, Juan González. Por el CPE estuvieron presentes su presidenta, Glenda Temi; el asesor legal Marcelo Bagés y la técnica Graciela Bonelli.

Por su parte, la delegación de ATE estuvo integrada por Carlos Quintriqueo, Ariel Gallardo, María José García Crespo, Andrea Gatica, Sebastián Zúñiga y Victoria Olmedo, quienes expusieron las demandas del sector y participaron de las negociaciones.