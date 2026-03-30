¿Donde atiende el médico sin turno en Cutral Co y Plaza Huincul

Acá dejamos el cronograma de atención con y sin turno en los centros de salud del hospital zonal de Cutral Co y Plaza Huincul

El sistema conocido como NODO, funciona esta semana del 30 de marzo al 1 de abril de esta manera:

Odontología, medicina general, obstetricia, ginecología de 8 a 20hs Con turno y a demanda.

Hoy Lunes 30/03/2026
Centro de Salud PAMPA: MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA (Tucumán y Sta Teresita, Cutral Có. Teléfono: 4962483)

Martes 31/03/2026
Centro de Salud OTAÑO: MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA ODONTOLOGÍA (Salta 400, Plaza Huincul. Teléfono: 4967107)

Miércoles 01/04/2026
Centro de Salud PAMPA: MEDICINA GENERAL OBSTETRICIA (Tucumán y Sta Teresita, Cutral Có. Teléfono: 4962483)

Miércoles 01/04/2026
Centro de Salud OTAÑO: PEDIATRÍA ODONTOLOGÍA (Salta 400, Plaza Huincul. Teléfono: 4967107)