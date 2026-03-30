Derrota de Alianza como visitante frente a Deportivo Rincón por el Torneo Oficial

Con un arbitraje polemico para ambos equipos

El equipo de Cutral Co no tuvo un buen encuentro en su visita al León, sumado al flojo arbitraje que perjudicó a ambos equipos, Alianza no pudo traerse un punto en su visita.

Alianza llegó con varios cambios con respecto al último partido disputado por la Copa Provincial. El juego era de ida y vuelta, pasado los 20 minutos Rincón abrió el marcador con el gol de Estévez. Alianza reclamó una mano de Saez pero el árbitro marcó el círculo central.

Rincón comenzó a controlar la pelota luego de ponerse en ventaja y a los 34 puso el 2 a 0 en el marcador luego del centro de Sevillano que encontró a Morales por el segundo palo.

Alianza descontó en la última jugada con el gol de Aaron Garderez, luego del centro de Joaquín Rikemberg. La polémica llegó por la distancia que marcó el árbitro para la barrera, Chandia contó 15 pasos para que se ubique la barrera y todo Rincón protestó la decisión del árbitro.

En el segundo tiempo, Alianza dominó durante gran parte, con los ingresos de Cerda y Gutierrez el Gallo encontró juego por izquierda y por ese sector llegaron las jugadas más claras.

El empate del conjunto de Cutral Co tuvo su polémica, el árbitro se lleva el silbato a la boca para marcar una falta para Rincón pero deja seguir y Gutierrez llega hasta el fondo esquivando al arquero y Lapadú marcó el 2 a 2 para Alianza a los 87 minutos del encuentro.

En una de las últimas, un pelotazo largo del arquero de Rincón encontró a Inda solo en el área grande y puso el 3 a 2 definitivo para la victoria del local. Alianza reclamó una posición adelantada del jugador del León pero el juez de línea estaba seguro de su decisión.