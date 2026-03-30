Cutral Co: restituyen una camioneta robada a su propietario tras una investigación policial

Su propietario es oriundo de Buenos Aires

Personal de la División Investigaciones de Cutral Co concretó la restitución de una camioneta pick up marca Nissan, modelo Frontier 4×4, de color blanco, a su legítimo propietario, oriundo de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento se llevó a cabo luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por efectivos policiales, que permitieron localizar el vehículo y avanzar con las diligencias correspondientes para su recuperación.

Tras cumplirse los pasos legales, el rodado fue entregado a su dueño, quien pudo recuperar su vehículo luego del trabajo realizado por el personal de la fuerza.