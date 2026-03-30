Cutral Co: restituyen una camioneta robada a su propietario tras una investigación policial

Personal de la División Investigaciones de Cutral Co concretó la restitución de una camioneta pick up marca Nissan, modelo Frontier 4×4, de color blanco, a su legítimo propietario, oriundo de la provincia de Buenos Aires.
El procedimiento se llevó a cabo luego de una serie de tareas investigativas desarrolladas por efectivos policiales, que permitieron localizar el vehículo y avanzar con las diligencias correspondientes para su recuperación.
Tras cumplirse los pasos legales, el rodado fue entregado a su dueño, quien pudo recuperar su vehículo luego del trabajo realizado por el personal de la fuerza.