Cutral Co dio inicio a la Semana Santa con la Misa de Domingo de Ramos

La ciudad de Cutral Co celebró este domingo el inicio de la Semana Santa con la tradicional Misa de Domingo de Ramos, que se llevó a cabo durante la tarde en el Monumento a la Última Cena.
La ceremonia, que conmemora la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén y marca el comienzo de uno de los períodos más importantes del calendario litúrgico cristiano, fue presidida por el padre Julián Mujur, perteneciente a la Parroquia San Juan Bosco.
La actividad contó con una importante participación de vecinos y vecinas, quienes se acercaron para compartir este momento de fe, reflexión y comunidad. Durante la celebración, se bendijeron y distribuyeron ramos entre los presentes.