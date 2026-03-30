Cutral Co: anunciaron nuevo horario de entrenamiento para “Los Poderosos del Unión”

En las instalaciones del minigimnasio del barrio Unión.

La Comisión Vecinal del barrio Unión informó la actualización de horarios para el grupo de actividad física “Los Poderosos del Unión”, una propuesta destinada a promover el bienestar y la calidad de vida de los adultos mayores de la comunidad.

Las clases se desarrollarán los días martes y jueves, de 15 a 16 horas, en las instalaciones del minigimnasio del barrio Unión. La iniciativa está a cargo de las instructoras certificadas Patricia Quesada y Liliana Sepúlveda, quienes acompañan a los participantes con rutinas adaptadas a sus necesidades.